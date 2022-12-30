Maçkolik hangi bankalarda var? Maçkolik kaç lot veriyor? Maçkolik halka arz ne zaman? Maçkolik halka arz sonuçları açıklandı mı? MACKO halka arz!
Gündem Haberleri
Halka arz takip eden vatandaşlar Maçkolik halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Maçkolik halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Maçkolik Gayrimenkul hangi bankalarda var? Maçkolik kaç lot veriyor? Maçkolik halka arz ne zaman? Maçkolik halka arz sonuçları açıklandı mı? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler..
Maçkolik hangi bankalarda var? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Maçkolik halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Maçkolik hangi bankalarda var? Maçkolik kaç lot veriyor? Maçkolik halka arz ne zaman? Maçkolik halka arz sonuçları açıklandı mı? sorularını merak ediyor. İşte MACKO halka arz hakkında merak edilenler...
Maçkolik, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Yıldız Pazar'da satışa sunulacak.
Maçkolik, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Halka arz tarihi henüz belirlenmedi.
Maçkolik halka arz tarihi henüz belli olmadı.
Maçkolik38,00 TL'den halka arz olacak.
Maçkolik hisse kodu #MACKO olarak açıklandı.
Maçkolikşirketi 8,500,000Lot veriyor.
Şirket halka arzda eşit dağıtım yapacak.