Maçkolik halka arz sonuçları açıklandı mı? Maçkolik halka arz sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Maçkolik ne zaman işlem görecek?

Sermaye Piyasası Kurulu, Maçkolik halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Maçkolik halka arz sonuçları açıklandı mı? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Maçkolik halka arz sonuçları açıklandı mı? Maçkolik halka arz sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Maçkolik halka arz ne zaman işlem görecek?

Maçkolik halka arz sonuçları açıklandı mı? Sorusu, konuya ilişkin olarak birçok vatandaş tarafınadan merak ediliyor ve araştırılmaya devam ediliyor. MACKO Bist koduyla işlem yapılabilecek olan hisselerin halka arz ücreti 38 TL olarak belirlenmişti. Peki, Maçkolik halka arz sonuçları açıklandı mı? Maçkolik halka arz sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Maçkolik halka arz ne zaman işlem görecek?

MAÇKOLİK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Birçok vatandaş tarafından merak edilmekte olan Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş halka arz tarihi 19 Ocak ve 20 Ocak olarak açıklandı. Maçkolik halka arz sonuçları henüz açıklanmadı, halka arz sonuçlarının 23 Ocak günü açıklanması öngörülmekte.

MAÇKOLİK HİSSE FİYATI NE?

Duyurulan bilgilere göre 19 Ocak ve 20 Ocak tarihlerinde halka arz edilecek olan Maçkolik hisse fiyatı 38 TL olacak.