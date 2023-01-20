Maçkolik halka arz ne zaman? Maçkolik halka arz kaç lot verir? Maçkolik halka arz ne zaman işlem görecek?

Halka arz takip eden vatandaşlar Maçkolik enerji halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Maçkolik enerji halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Maçkolik halka arz ne zaman? Maçkolik halka arz hangi bankada var? Maçkolik halka arz enerji oransal mı? Maçkolik halka arz ne zaman işlem görecek? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler..

Maçkolik halka arz ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Maçkolik enerji halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Maçkolik halka arz kaç lot verir? Maçkolik halka arz hangi bankada var? Maçkolik halka arz enerji oransal mı? Maçkolik halka arz ne zaman işlem görecek? sorularını merak ediyor. İşte Maçkolik enerji alabileceğiniz bankalar!

MAÇKOLİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Birçok vatandaş tarafından merak edilmekte olan Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş halka arz tarihi 19 Ocak ve 20 Ocak olarak açıklandı. Ayrıca Maçkolik hisse fiyatı 38 TL olarak belirlendi.

MAÇKOLİK HİSSE FİYATI NE?

Duyurulan bilgilere göre 19 Ocak ve 20 Ocak tarihlerinde halka arz edilecek olan Maçkolik hisse fiyatı 38 TL olacak.