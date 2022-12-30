Maçkolik eşit dağıtım mı, oransal mı? Maçkolik halka arz sonuçları açıklandı mı? Maçkolik hangi bankalarda var?
Gündem Haberleri
Geçtiğimiz günlerde Alfa solar halka arzından sonra şimdi de Maçkolik halka arz ne zaman? sorusu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Maçkolik halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Maçkolik eşit dağıtım mı, oransal mı? Maçkolik halka arz sonuçları açıklandı mı? Maçkolik hangi bankalarda var? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
Maçkolikhalka arz ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Maçkolikhalka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Maçkolik eşit dağıtım mı, oransal mı? Maçkolik halka arz sonuçları açıklandı mı? Maçkolik hangi bankalarda var? sorularını merak ediyor. İşte Maçkolikhalka arz tarihi
Maçkolik, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Yıldız Pazar'da satışa sunulacak.
Maçkolik, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Halka arz tarihi henüz belirlenmedi.
Maçkolik halka arz tarihi henüz belli olmadı.
Maçkolik 38,00 TL'den halka arz olacak.
Maçkolik hisse kodu #MACKO olarak açıklandı.
Maçkolik şirketi 8,500,000Lot veriyor.
Şirket halka arzda eşit dağıtım yapacak.