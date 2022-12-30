Maçkolik eşit dağıtım mı, oransal mı? Maçkolik halka arz sonuçları açıklandı mı? Maçkolik hangi bankalarda var?

Geçtiğimiz günlerde Alfa solar halka arzından sonra şimdi de Maçkolik halka arz ne zaman? sorusu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Maçkolik halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Maçkolik eşit dağıtım mı, oransal mı? Maçkolik halka arz sonuçları açıklandı mı? Maçkolik hangi bankalarda var? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...