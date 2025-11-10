Haberler

Macenta, Atatürk'ü Yapay Zeka ile Andı

Güncelleme:
Uluslararası ödüllü Türk eğitim teknolojisi şirketi Macenta, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87'nci yılında yapay zeka ile ürettiği şarkıyla andı. CEO Burak Akyüz, bu çalışmanın insan kalp ve duygularıyla teknoloji arasında bir köprü kurduğunu belirtti.

(İSTANBUL) - Uluslararası ödüllü Türk eğitim teknolojisi şirketi Macenta, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 87'nci yılında yapay zeka ile ürettiği şarkıyla andı. Duygulandıran şarkıya ilişkin konuşan şirketin CEO'su Burak Akyüz, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü teknolojinin diliyle ama insan kalbinin duygusuyla anmak istedik. Atatürk'ün yeniliğe, bilime ve sanata verdiği değerden ilham aldık" dedi.

Eğitim ve yayıncılık alanındaki yenilikçi çalışmalar ve Birleşik Krallık'tan aldığı prestijli ödüllerle adını küresel arenaya yazdıran Türk eğitim teknolojileri şirketi Macenta Publishing and Digital Solutions, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hazırladıkları Cumhuriyet marşının büyük beğeni toplamasının ardından bu kez de Türkiye'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 87'nci vefat yılını, teknolojiyi kullanarak andı.

Yapay zeka araçlarıyla hazırladıkları anma şarkısına ilişkin konuşan şirketin kurucusu ve CEO'su Burak Akyüz, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü teknolojinin diliyle ama insan kalbinin duygusuyla anmak istedik. Atatürk'ün yeniliğe, bilime ve sanata verdiği değerden ilham aldık" ifadelerini kullandı.

Akyüz sözlerini, şöyle sürdürdü:

"Evrensel kalitede bir iş"

"Bu 10 Kasım'da, elimizdeki en güçlü araç olan yaratıcılıkla Ata'mızı andık. Bir eğitim teknolojisi firması olarak teknolojiyi duygularla, sanatı yapay zekayla buluşturduk. Evrensel kalitede bir iş olduğu aşikar. Yapay zekayla konuştuk; Atatürk'ü, onun bizde bıraktığı ilhamı ve özlemi anlattık. O da kendi dilinde bizi dinledi, anladı ve bize bir şarkı verdi. Biz de o şarkıya kalbimizi, sesimizi ve vizyonumuzu kattık. Çünkü biliyoruz ki; yapay zekanın ürettiği şeyin niteliğini, onu kullanan insanın duygusu, düşüncesi ve vizyonu belirler. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, gerçek kalite hala insanın içinde başlar. Bir algoritmanın sesi, ancak insan kalbine değdiğinde sanata dönüşür. Bu çalışma; insan, teknoloji ve sevgi birleşince ortaya çıkan bir saygı duruşu. Bir anma olduğu kadar bir hatırlatma da, O hala burada; fikirlerimizde, umutlarımızda, geleceğe inancımızda."

Macenta ekibi, eseri tüm dijital platformlarda yayınladı. Şarkıda kullanılan şiir Mary Elizabeth Frye'ye, video-görsel Serkan Irıslı'ya, müzik bestesi ve aranje ise Burak Akyüz'e ait.

Şarkının sözleri ise şöyle:

"Mezarımda durup ağlama. Orada değilim ben. Bin rüzgar olarak esiyorum. Karda parlayan elmasım ben. Olgun tarlalarda parlayan güneşim. Sessiz kuşların sabah ötüşü, gece yıldızlarının ışığı. Mezarımda durup ağlama, çünkü orada değilim ben. Asla ölmedim."

Macenta Yayıncılık hakkında

Eğitim teknolojileri alanında yenilikçi çözümler sunan ve 20'nci yaşını kutlamaya hazırlanan Macenta Yayıncılık, 2024 ve 2025 yıllarında uluslararası arenada büyük başarılara imza attı. Macenta'nın geliştirdiği THE GLOBALS online İngilizce eğitim platformu, BETT 2024 ve BETT 2025'te finalist olarak seçilerek Türkiye'den bu prestijli etkinlikte yer alan ilk girişimlerden biri oldu. Ayrıca, dil eğitimi alanında dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan British Council ELTons 2024 ödüllerinde kazanan olarak tarihe geçti ve bu ödülü alan ilk Türk eğitim teknolojileri şirketi oldu. Şirket, uluslararası iş birlikleriyle büyümeye ve eğitimde dönüşüm sağlamaya devam ediyor.

500
