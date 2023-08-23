Maccabi Haifa - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta? Maccabi Haifa - Young Boys hangi kanalda, şifresiz mi?
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UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçında Maccabi Haifa - Young Boys karşı karşıya geliyor. Maccabi Haifa - Young Boys hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Maccabi Haifa - Young Boys şifresiz mi? soruları gündeme geliyor. Peki, Maccabi Haifa - Young Boys hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Maccabi Haifa - Young Boys şifresiz mi?
Maccabi Haifa - Young Boys maçı ne zaman olacağı merak ediliyor. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Maccabi Haifa - Young Boys maçı şifresiz mi ve Maccabi Haifa - Young Boys maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Maccabi Haifa - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta? Maccabi Haifa - Young Boys hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Maccabi Haifa ile Young Boys arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı, TV 8 Buçuk, Exxen kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
TV 8 Buçuk, Digiturk 55, D Smart 47, Tivibu 52, Vodafone TV 29 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Maccabi Haifa-Young Boys Maçı, 23 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.
Maccabi Haifa-Young Boys Maçı, saat 22:00 başlayacak.
Maccabi Haifa ve Young Boys, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı, Haifa'da, Sammy Ofer Stadyumu'nda oynanacak.