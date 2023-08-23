UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçında Maccabi Haifa - Young Boys karşı karşıya geliyor. Maccabi Haifa - Young Boys hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Maccabi Haifa - Young Boys şifresiz mi? soruları gündeme geliyor. Peki, Maccabi Haifa - Young Boys hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Maccabi Haifa - Young Boys şifresiz mi?

Maccabi Haifa - Young Boys maçı ne zaman olacağı merak ediliyor. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Maccabi Haifa - Young Boys maçı şifresiz mi ve Maccabi Haifa - Young Boys maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Maccabi Haifa - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta? Maccabi Haifa - Young Boys hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

23-08-2023 MACCABI HAIFA VS YOUNG BOYS MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Maccabi Haifa ile Young Boys arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı, TV 8 Buçuk, Exxen kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

MACCABI HAIFA-YOUNG BOYS MAÇI TV 8 BUÇUK CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TV 8 Buçuk, Digiturk 55, D Smart 47, Tivibu 52, Vodafone TV 29 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MACCABI HAIFA-YOUNG BOYS MAÇI EXXEN CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MACCABI HAIFA-YOUNG BOYS MAÇI HANGİ GÜN?

Maccabi Haifa-Young Boys Maçı, 23 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

MACCABI HAIFA-YOUNG BOYS MAÇI SAAT KAÇTA?

Maccabi Haifa-Young Boys Maçı, saat 22:00 başlayacak.

MACCABI HAIFA-YOUNG BOYS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maccabi Haifa ve Young Boys, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı, Haifa'da, Sammy Ofer Stadyumu'nda oynanacak.