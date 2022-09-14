Maccabi Haifa - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maccabi Haifa - PSG maçı şifresiz mi?
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UEFA Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşmak isteyen Maccabi Haifa - PSG bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Maccabi Haifa - PSG maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Maccabi Haifa - PSG maçı ne zaman?
Uefa Şampiyonlar Ligi heyecanla beklenen müsabakada Maccabi Haifa - PSG karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Maccabi Haifa - PSG maçı şifresiz mi? Maccabi Haifa - PSG maçı hakemi kim? Maccabi Haifa - PSG maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Maccabi Haifa - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maccabi Haifa - PSG maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Maccabi Haifa ile PSG arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Exxen kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.
Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Maccabi Haifa-PSG Maçı, 14 Eylül Çarşamba günü oynanacak.
Maccabi Haifa-PSG Maçı, saat 22:00 başlayacak.
Maccabi Haifa ve PSG, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Haifa'da, Sammy Ofer Stadyumu'nda oynanacak.