Maccabi Haifa - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maccabi Haifa - PSG maçı şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşmak isteyen Maccabi Haifa - PSG bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Maccabi Haifa - PSG maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Maccabi Haifa - PSG maçı ne zaman?