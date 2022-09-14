Maccabi Haifa - PSG maçı ne zaman, hangi kanalda? Maccabi Haifa - PSG maçı saat kaçta? Maccabi Haifa - PSG HD canlı izleme linki?

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MACCABİ HAİFA - PSG MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Maccabi Haifa - PSG arasında - stadyumunda oynanacak mücadele 14 Eylül Çarşamba günü Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

MACCABİ HAİFA - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Maccabi Haifa - PSG arasındaki mücadele 14 Eylül Çarşamba günü saat 22:00'da başlayacak.