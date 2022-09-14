Maccabi Haifa - PSG Exxen canlı izle! Maccabi Haifa - PSG canlı izle! Maccabi Haifa - PSG 14 Eylül 2022 canlı izle!

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14-09-2022 MACCABİ HAİFA VS PSG MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Maccabi Haifa ile PSG arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Exxen kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

MACCABİ HAİFA-PSG MAÇI EXXEN CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

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Maccabi Haifa-PSG Maçı Hangi Gün?

Maccabi Haifa-PSG Maçı, 14 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

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MACCABİ HAİFA-PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Maccabi Haifa-PSG Maçı, saat 22:00 başlayacak.

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MACCABİ HAİFA-PSG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maccabi Haifa ve PSG, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Haifa'da, Sammy Ofer Stadyumu'nda oynanacak.