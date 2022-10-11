Maccabi Haifa - Juventus maçı ne zaman, hangi kanalda? Maccabi Haifa - Juventus maçı şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında hedefine ulaşmak isteyen Maccabi Haifa - Juventus bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Maccabi Haifa - Juventus maçı öncesi, Maccabi Haifa - Juventus maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.