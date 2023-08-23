MacBook'lar yıllardır beklenen Face ID özelliği gelecek mi ve Face ID özelliği hangi modellerde bulunduğu merak ediliyor. MacBook'lar için Face ID özelliği gelecek mi ve Face ID hangi modellerde var soruları gündeme geliyor. Peki, MacBook'lar için Face ID özelliği gelecek mi? Face ID hangi modellerde var?

Face ID patenti MacBook için de alındı mı ve MacBook'lar için Face ID özelliği gelecek mi sorusu gündeme geliyor. Apple, kullanıcılarına yeni bir özellik olan MacBook için Face ID yeniliğini sunacak mı merak ediliyor. MacBook'lar için Face ID özelliği gelecek mi? Face ID hangi modellerde var? Detaylar haberimizdedir…

MACBOOK'LAR İÇİN FACE ID ÖZELLİĞİ GELECEK Mİ?

MacBook'larda giderek iPhone'laşıyor gibi bir okur yorumu aldık geçtiğimiz günlerde. Bu ne kadar doğru bir tabir orası tartışılır fakat MacBook'ların iPhone özelliklerine sahip olmasına bir atıf yapmak gerekirse bu söylemi kullanmak oldukça doğru oluyor. Çünkü her geçen gün birbirlerinden birçok özelliği alan cihazlar görülüyor. MacBook'lar içinse yılllardır beklenen güvenlik özelliği sonunda geliyor diyebiliriz. Fakat sadece bir ihtimal olduğunu en baştan belirterek devam etmemizde fayda var çünkü Apple çokça patent almayı seven bir şirket. Yani önümüzdeki bir kaç nesil boyunca MacBook'larda Face ID tarayıcısı görmeme ihtimalimiz oldukça yüksek.

FACE ID HANGİ MODELLERDE VAR?

iPhone'lar ile birlikte hayatımıza giren Touch ID parmak izi kilidi daha sonrasında iPad'lere ve MacBook'lara geldi. İlerleyen süreçlerde piyasaya sürülen iPhone X ile birlikteyse hayatımızda Face ID teknolojisi yer almaya başladı ve yüz tarama kilidi oldukça popülerlik kazandı. Kullanıcılar tarafından büyük beğeni toplayan Face ID daha sonraki iPhone modellerinde de yer aldı. ve şimdiyse kullanıcıların beklentisi Face ID özelliğinin de Touch ID gibi MacBook'larda yer alması.

Gerçeklere geldiğimizdeyse Apple aslında bu patentleri 6 yıl öncesinde yani iPhone 8'in tanıtıldığı dönem aldı. iPhone 8'in ardındansa piyasaya sürülen iPhone X ile birlikte Face ID hayatımıza girdi fakat MacBook'lara bir türlü gelemedi. Yeni alınan patentler işlerin bu doğrultuda gittiğini söylese de yine de bir sonraki MacBook modelinde de bu eski-yeni özelliği beklememek en doğrusu olacaktır.