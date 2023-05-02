Macaristan vize istiyor mu? Macaristan'a vizesiz giriliyor mu? Vizesiz seyahat edilen ülkeler

Macaristan vize ücreti, seyahat tutkunları tarafından araştırılan konulardan biridir. Bu bakımdan Macaristan ve vize hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz. Macaristan vizesi masrafı ne kadar ve kaç TL? Macaristan vize istiyor mu? İşte merak edilenler...

Macaristan vize istiyor mu, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Macaristan gerek turizm gerekse kültürel anlamda büyük zenginlikleri bulunan bir ülkedir. Diğer Avrupa ülkelerine nazaran daha ekonomik olması da buraları gezmek isteyen Türk vatandaşlar için büyük bir avantaj olmaktadır. Peki, Macaristan vize istiyor mu? Macaristan vize ücreti ne kadar? işte tüm detaylar...

MACARİSTAN VİZE İSTİYOR MU?

Macaristan'ın ülkemiz vatandaşları tarafından sık sık ziyaret edilmesinden kaynaklı vize isteyip istememesi en çok merak edilen konulardan biri olmuştur. Macaristan, resmi pasaportu olan ve 180 gün içerisinde 90 günü aşmayacak seyahatler için vize talep etmemektedir. Eğer belirtilen sürelerden fazla bir seyahat süresi olursa resmi pasaport sahiplerinden vize talep edilmektedir. Bu yüzden 90 günü aşacak olan resmi pasaport sahibi ziyaretçiler seyahatlerini rahat yapmak için kesinlikle vize almalıdır. Macaristan vizesi almak isteyen kişilerin Macaristan Konsolosluğuna vize başvurusu yapmaları gerekir.

Macaristan'a gidecek umuma mahsus pasaport sahipleri ise süre olmaksızın vize talep edilmektedir. Bu kişiler Macaristan konsolosluğuna giderek vize başvurusu yapmaları yeterlidir. Ayrıca ülkemizden Macaristan'a gidecek olan kişilerin pasaportlarının da en az 6 ay geçerlilik süresi olması istenmektedir.

MACARİSTAN VİZEYİ KALDIRDI MI?

Macaristan'ın vize kaldırma konusu henüz söz konusu olmamaktadır. Umuma mahsus pasaport sahipleri için vize almak zorunludur. Resmi pasaport sahipleri ise 180 günlük süre zarfında 90 günü geçmemek kaydıyla vize zorunluluğu yoktur. Bu süre zarfının geçmesi durumunda pasaport sahiplerinin mutlaka vize almaları gerekmektedir.

MACARİSTAN VİZE ÜCRETİ NE KADAR?

Macaristan vizesi masrafının ne kadar olduğu ve kaç TL olduğu merak edilmektedir. Macaristan vize masrafı toplam olarak 115 Euro tutmaktadır. Güncel Euro ile TL'ye çevirmek ve buna göre bir masraf ödemek gerekmektedir. Gereken evrakları elde ederek başvuru yapmak vizenin daha hızlı çıkmasını sağlar. Macaristan vizesi başvuru süresinden itibaren 10 gün içerisinde çıkan bir vizedir.