Macaristan seçim sonuçları! Macaristan'da son seçimleri kim kazandı? Orban mı kazandı?

Macaristan, 1989 yılında parlamenter demokrasiye geçmiştir. Tek kamaralı Parlamento, dört yıllık bir süre için seçilen 199 milletvekilinden oluşmaktadır. Peki, Macaristan'da son seçimleri kim kazandı? Orban mı kazandı? İşte, Macaristan seçim sonuçları!

Macaristan son seçim sonuçları! Macaristan'da seçimlerde tek parti için %5, iki partili ittifaklar için %10, üç ve daha fazla parti içeren ittifaklar için %15 seçim barajı uygulanmaktadır. Peki, Macaristan'da son seçimleri kim kazandı? Orban mı kazandı? Macaristan seçim sonuçları hakkında detaylar...

MACARİSTAN SEÇİM SONUÇLARI

Macaristan'da son genel seçimler 3 Nisan 2022 tarihlerinde yapılmıştır. Fidesz-KNDP ittifakı %54,10 oy oranı ile üst üste dördüncü kez seçimleri kazanmış ve milletvekili sayısını bir önceki seçime kıyasla 133'ten 135'e çıkartarak Meclis'te anayasayı değiştirebilecek 2/3 çoğunluğunu muhafaza etmiştir. Altı partiden oluşan muhalefet ittifakı ise %34,46 ile beklediğinin çok altında bir oy almıştır ve 57 milletvekili çıkarabilmiştir. Seçimlere katılım oranı %69,59 olmuştur. Yeni Hükümet, Başbakan Viktor Orban başkanlığında 24 Mayıs 2022 tarihi itibariyle göreve başlamıştır.

Macaristan'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri 10 Mart 2022'de Ulusal Meclis'te yapılan oylamayla gerçekleştirilmiş ve iktidar koalisyonun adayı Aile İşleri eski Bakanı Katalin Novak Macaristan'ın ilk kadın Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Novak, 10 Mayıs 2022 tarihinde görevi devralmıştır.

Macaristan'da 13 Ekim 2019 tarihinde düzenlenen yerel seçimlerde, Budapeşte'nin dışındaki 23 büyük kentin (nüfusu 50.000 üzerinde olan) 13'ünde Belediye Başkanlığını Fidesz-KDNP koalisyonu kazanmıştır. Budapeşte dahil diğer 10 Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ise muhalefetin oluşturduğu koalisyon elde etmiştir.