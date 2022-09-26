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ÖZET | Macaristan - İtalya maç özeti (VİDEO) Macaristan - İtalya maç özeti izle! Macaristan - İtalya maçı kaç kaç bitti?

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ÖZET | Macaristan - İtalya maç özeti (VİDEO) Macaristan - İtalya maç özeti izle! Macaristan - İtalya maçı kaç kaç bitti?

UEFA Avrupa Uluslar Ligi C grubu maçında Macaristan - İtalya karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 'lık - galibiyeti ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte Macaristan - İtalya maç özeti! Macaristan - İtalya maç özeti izle (VİDEO) Macaristan - İtalya maçı kaç kaç bitti?

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UEFA Avrupa Ligi grup maçları büyük çekişmeye sahne oldu. Dünyanın birçok liginden katılan takımların Avrupa Ligi şampiyonluğu yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi C grubu maçında Macaristan - İtalya karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-0'lık sonuçla ROMA kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Macaristan - İtalya maç özeti! Macaristan - İtalya maç özeti izle (VİDEO)

Macaristan - İtalya maç özeti (VİDEO) Macaristan - İtalya maç özeti izle! Macaristan - İtalya maçı kaç kaç bitti?

Macaristan - İtalya maç özeti HD görüntü kalitesi ile haberimizin detaylarında yer almaktadır.

Macaristan - İtalya maçı, --'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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