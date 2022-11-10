Macaristan Dünya Kupası'nda var mı? Szalai Dünya Kupası'nda oynayacak mı?

2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala futbol severler turnuvaya katılacak ülkeler hakkında bilgi topluyor. Peki, Macaristan Dünya Kupası'nda var mı? Macaristan Dünya Kupası'na gidiyor mu? İşte, Szalai Dünya Kupası'nda oynayacak mı? Yanıtı...

Macaristan dünya kupasında var mı? 2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala futbol severler turnuvaya katılacak ülkeler hakkında bilgi topluyor. Peki, Macaristan Dünya Kupası'nda var mı? Macaristan Dünya Kupası'na gidiyor mu? İşte, Szalai Dünya Kupası'nda oynayacak mı? Yanıtı haberimizde...

MACARİSTAN DÜNYA KUPASI'NDA VAR MI?

Macaristan 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler arasında yer almamaktadır. 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler gruplarına göre şu şekildedir:

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

2022 DÜNYA KUPASI'NA HANGİ ÜLKE NASIL KATILDI?