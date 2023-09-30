Maça damga vurdu! Wifried Zaha, Galatasaray'da ilk golünü attı

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği maçta Wilfried Zaha, sahneye çıktı ve takımına beraberliği getiren golü attı. Zaha, bu maçta ilk kez 11'de yer aldı ve sarı-kırmızılılardaki ilk golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'ın sahasında Ankaragücü'nü konuk ettiği maçta sahneye çıkan ve ilk kez takımıyla 11'de yer alan Wilfried Zaha, attığı müthiş golle takımının geri dönüşünü başlattı ve sarı-kırmızılılarda ilk golünü kaydetti.

İLK GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray, MKE Ankaragücü kalecisi Bahadır Güngördü'yü geçmekte zorlanırken sahneye çıkan isim Wilfried Zaha oldu. Fildişi Sahilli yıldız, Galatasaray formasıyla ilk golünü atarak takımına beraberliği getirdi.

İLK KEZ 11'DEYDİ

Wilfried Zaha, Ankaragücü maçına 11'de başladı. Bu sezon oynadığı 5 maça sonradan dahil olan Zaha, Ankara ekibi karşısında ilk kez 11'de görev aldı.