Dile kolay tam 12 yıl! Dzeko, Tottenham'ın ardından Pendikspor'a da aynı kabusu yaşattı
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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Edin Dzeko, Pendikspor karşısında hat-trick yaparak 12 yıl sonra bir ilke imza attı. Son hat-trick'ini 2011'de Manchester City formasıyla Tottenham'a karşı yapan Dzeko, Fenerbahçe'nin 5-0'lık galibiyetinde büyük rol oynadı.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında lider Fenerbahçe, Pendikspor ile deplasmanda kozlarını paylaştı.
DZEKO'DAN 12 YIL SONRA BİR İLK
Pendikspor filelerine üç gol gönderen Edin Dzeko, Ağustos 2011'den (Manchester City vs Tottenham) bu yana ilk kez bir lig maçında hat-trick yaptı.
DZEKO'DAN HAT-TRICK
İkinci yarıda sahneye çıkan yıldız futbolcu Edin Dzeko, 65, 77 ve 87. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı ve Fenerbahçe maçı 5-0 kazandı.
Kaynak: Haberler.com / Futbol