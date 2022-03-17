Maç uzatmalara gider mi? Galatasaray Barcelona maçı uzatmalara gider mi? - Haberler

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Maç uzatmalara gider mi? Galatasaray Barcelona maçı uzatmalara gider mi?

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Maç uzatmalara gider mi? Galatasaray Barcelona maçı uzatmalara gider mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray bugün Barcelona ile karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Galatasaray Barcelona maçı hakkında, Maç uzatmalara gider mi? Galatasaray Barcelona maçı uzatmalara gider mi merak ediliyor.

Uefa Avrupa Ligi'nde heyecanla beklenen müsabakada Galatasaray ve Barcelona karşı karşıya geliyor. Sporseverlerin merakla beklediği maçı hakkında Maç uzatmalara gider mi? Galatasaray Barcelona maçı uzatmalara gider miizle konularının yanıtları araştırıldı.

Galatasaray Barcelona UEFA Avrupa Ligi maçı, Salı bugün saat 20.45''te başlayacak.

Galatasaray Barcelona maçı EXXEN platformundan yayınlanacak

Galatasaray Barcelona maçını izlemek için EXXEN kullanıcısı olmalısınız.

Galatasaray- Barcelona maçı 90 dakikada eşitlik bozulmazsa uzatma devrelerine geçilecek.

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Galatasaray, Gündem, Spor, Haberler

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