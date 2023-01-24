MAÇ ÖZETİ| Ümraniyespor- Fenerbahçe maç özeti! Ümraniyespor- Fenerbahçe maçı özet izle! Fenerbahçe maçı özeti izle!

Spor Toto Süper Lig'de Ümraniyespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği maçlardan biri olan Ümraniyespor- Fenerbahçe maçının özeti ise merak ediliyor. Futbolseverler arama motorlarında Ümraniyespor- Fenerbahçe maç özeti! Ümraniyespor- Fenerbahçe maçı özet izle! Fenerbahçe maçı özeti izle! araması yapıyor.

Ümraniyespor- Fenerbahçe maç özeti merak ediliyor. 23 Ocak akşamı oynanan Ümraniyespor- Fenerbahçe maçı nefesleri kesti. 2-1'lik skorla Ümraniyespor'u mağlup eden Fenerbahçe maçtan mutlu ayrılırken futbolseverler maçın tekrarını izlemek için arama motorlarında Ümraniyespor- Fenerbahçe maç özeti! Ümraniyespor- Fenerbahçe maçı özet izle! Fenerbahçe maçı özeti izle! araması yaptı. İşte maçın özeti!

ÜMRANİYESPOR- FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ!

Ümraniyespor- Fenerbahçe maçının özetini izlemek için BeIN Sports sitesini ziyaret edebilirsiniz.

ÜMRANİYESPOR- FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor'u deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-Lacivertliler, lider Galatasaray'la puan farkını 4'e indirdi. Sarı-Lacivertliler ilk yarıda Enner Valencia ve Diego Rossi ile pozisyonlardan yararlanamadı. İlk yarıda baskılı oynayan Fenerbahçe, gol bulamadı. İkinci yarıya golsüz eşitlikle geçildi.

Maçta gol perdesi 73'te açıldı. Fenerbahçe, Batshuayi'nin golüyle öne geçti. Ümraniyespor, 78'de Umut Nayir'la beraberliği yakaladı. Sarı-Lacivertliler, 89'da Glumac'ın kendi kalesine attığı golle maçta tekrar üstünlüğü buldu. 90+7'de Umut Nayir, beraberlik golünü kaydetti. Ancak öncesinde faul olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi. Ümraniyespor'da Onur, itiraz edince ikinci sarı karttan oyundan atıldı. Fenerbahçe, maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Rizespor maçında yıldızlaşan Arda Güler ve Miha Zajc yedek kaldı. Zajc, 65'te Lincoln'un yerine oyuna girdi. Arda Güler bu maçta şans bulamadı. Fenerbahçe, ligin ilk maçında Ümraniyespor'la evinde 3-3 berabere kalmıştı. O maçta da hayli zorluk çeken Sarı-Lacivertliler, yine aynı sıkıntısı yaşadı.