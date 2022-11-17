MAÇ ÖZETİ | Türkiye- İskoçya maç özeti izle! Türkiye 2 - 1 İskoçya maç özeti izleme linki! Türkiye Milli Takım maç özeti izle!

EURO 2024 Elemeleri öncesinde hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, hazırlık maçlarına çıkıyor. Ay yıldızlılar ilk hazırlık maçında İskoçya'yı ağırladı. Maçı takip eden futbolseverler, Türkiye- İskoçya maçının özetini araştırıyor. Heyecanlı karşılaşmanın maç özeti merak ediliyor. İşte Türkiye- İskoçya maç özeti izle! Türkiye 2 - 1 İskoçya maç özeti izleme linki! Türkiye Milli Takım maç özeti izle!

Türkiye- İskoçya maç özeti izle araması gündemde yer alıyor. 16 Kasım akşamı oynanan hazırlık maçının özeti futbolseverler tarafından aratılıyor. Milli Takımımız ile İskoçya karşılaşmasının özeti merak ediliyor. Karşılaşmayı 2-1'lik skorla A Milli Takımımız kazandı. İşte Türkiye- İskoçya maç özeti izle! Türkiye 2 - 1 İskoçya maç özeti izleme linki! Türkiye Milli Takım maç özeti izle! Türkiye- İskoçya maç özeti haberimizin en sonunda yer alıyor.

TÜRKİYE- İSKOÇYA MAÇI DETAYLAR!

GOLLER: Dk. 40 Ozan Kabak, Dk. 49 Cengiz Ünder (Türkiye) - Dk. 62 John McGinn (İskoçya)

SARI KARTLAR: Zeki Çelik, Deniz Türüç (Türkiye) - Scott McTominay, Andrew Robertson (İskoçya)

A Milli Futbol Takımı, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan özel maçta İskoçya'yı 2-1 mağlup etti. Millilere galibiyeti getiren golleri 40'ıncı dakikada Ozan Kabak ve 49'uncu dakika Cengiz Ünder kaydetti. İskoçya'nın tek golü ise 62'nci dakikada John McGinn'den geldi.

6'ncı dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından sert vuruşunu kaleci direğin dibinde ayaklarıyla önledi ve kornere çeldi.

17'nci dakikada İrfan Can Kahveci ortayı açtı. Havadan gelen topa Ozan Kabak kafa vuruşu yaptı ve top direkten döndü.

37'nci dakikada Eren Elmalı sol kanattan ceza sahası içerine girerek kaleye şut çekti, kaleci ayaklarıyla topu kornere attı.

40'ıncı dakikada Cenk Tosun'a faul yapıldı. Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta Ozan Kabak, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

İlk yarıyı Türkiye 1-0 önde kapattı.

49'uncu dakikada Cengiz Ünder, savunma arkasına sarktı. Rakip savunmayı karşısına alan Cengiz Ünder, hem rakip savunmanın hem de kalecinin yanından yerden yaptığı plase vuruşla ağları sarstı: 2-0.

53'üncü dakikada Cenk Tosun'un ceza sahası içerisindeki şutu kale direğinin dibinden dışarı çıktı.

62'nci dakikada John McGinn topla ceza sahası dışında buluştu ve topu bir süre sürdükten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.

76'ncı dakikada Cengiz Ünder, pasını Enes Ünal'a attı. Enes Ünal'ın şutunu kaleci Gordon kurtardı.

Müsabaka, A Milli Takım'ın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

A Milli Takımımız, hazırlık maçında karşılaştığı İskoçya'yı 2-1 mağlup etti. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada A Milli Takımımızın gollerini 40. dakikada Ozan Kabak ve 49. dakikada Cengiz Ünder attı. İskoçya'nın golünü ise 62. dakikada John McGinn kaydetti. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu Üyeleri, karşılaşmayı Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Veysel Kızılay, Diyarbakır AK Parti Milletvekilleri Mehdi Eker ve Ebubekir Bal ve il protokolü ile birlikte izledi. Ay-Yıldızlılar, ikinci hazırlık maçında 19 Kasım Cumartesi günü Gaziantep'te Çekya ile karşılaşacak.

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