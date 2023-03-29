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MAÇ ÖZETİ| Türkiye - Hırvatistan maçı özeti izle! Türkiye - Hırvatistan maçı kaç kaç bitti? Türkiye - Hırvatistan maç özeti izle!

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A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında Bursa'da Hırvatistan'ı konuk etti. Gruba lider başlayan Kırmızı-Beyazlılar, Hırvatistan'a mağlup olarak 3. sıraya geriledi. Türkiye - Hırvatistan maçı özeti izle! Türkiye - Hırvatistan maçı kaç kaç bitti? Türkiye - Hırvatistan maç özeti izle!

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EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında Bursa'da Hırvatistan'ı konuk eden A Milli Futbol Takımımız, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Hırvatların iki golü de Kovacic'ten geldi. Gruba lider başlayan Ay-Yıldızlılar, üçüncü sıraya geriledi. Türkiye - Hırvatistan maçı özeti izle! Türkiye - Hırvatistan maçı kaç kaç bitti? Türkiye - Hırvatistan maç özeti izle!

Karşılaşmanın ilk dakikalarında üst üste pozisyonlar bulan Ay-Yıldızlılar, 20. dakikada kalitesine yakışmayacak bir gol yedi. Kovacic, ceza sahası içinde şık bir vuruşla Hırvatistan'ı öne geçirdi. 45+4'te yine Kovacic sahneye çıktı, skor 2-0'a geldi. Karşılaşmanın ikinci yarısında Hırvatistan'a diş geçiremeyen takımımız, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Ermenistan deplasmanından aldığı 3 puanla ilk maçlar sonunda liderliğe yerleşen Kırmızı-Beyazlılar, bu mağlubiyetle grupta 3. sıraya yerleşti. A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Hırvatistan karşılaşmasında ilk yarıyı tamamlayamadı. Sakatlık geçiren kaptan, 38. dakikada gözyaşlarıyla oyundan çıktı. Yerine İsmail Yüksek girdi.

MAÇ ÖZETİ| Türkiye - Hırvatistan maçı özeti izle! Türkiye - Hırvatistan maçı kaç kaç bitti? Türkiye - Hırvatistan maç özeti izle!

Kuntz, Hırvatistan karşısına 4'lü savunmayı sahaya sürdü. Ermenistan galibiyetinde kendi ağlarını bulan Ozan Kabak yedek kaldı. Sağ bekte ise Zeki Çelik tercih edildi. Ermenistan maçında yedek bekleyen Salih Özcan, ilk 11'de yer aldı. Cenk Tosun'un yerine ise Kerem Aktürkoğlu tercih edildi.

Türkiye haritası ve depremden etkilenen 11 ilin adlarının yazılı olduğu formaların yer aldığı "Zorlukları hep beraber aşacağız. Güzel yarınları omuz omuza kuracağız" pankartı açıldı.

MAÇ ÖZETİ| Türkiye - Hırvatistan maçı özeti izle! Türkiye - Hırvatistan maçı kaç kaç bitti? Türkiye - Hırvatistan maç özeti izle!

Grubun diğer maçında ise Galler ile Letonya kozlarını paylaştı. Galler, maçı 1-0 kazandı. D Grubu'nun bir diğer takımı Ermenistan ise ikinci maç gününü bay geçti.

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

D Grubu puan durumu:

MAÇ ÖZETİ| Türkiye - Hırvatistan maçı özeti izle! Türkiye - Hırvatistan maçı kaç kaç bitti? Türkiye - Hırvatistan maç özeti izle!

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