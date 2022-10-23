MAÇ ÖZETİ| Trabzonspor- Sivasspor maç özeti izle! (VİDEO) Trabzonspor 1-0 Sivasspor maç özeti! TS- Sivasspor maçı özeti! Trabzonspor maç özeti!

Süper Lig'de 11. haftada Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadelenin kazananı 1-0'lık skorla Trabzonspor oldu. Futbolseverler ise Trabzonspor- Sivasspor maçı özetini arıyor. Trabzonspor- Sivasspor maç özeti izle! (VİDEO) Trabzonspor1-0 Sivasspor maç özeti! TS- Sivasspor maçı özeti! Trabzonspor maç özeti!

Trabzonspor- Sivasspor maç özeti izle araması futbolseverler tarafından yapılıyor. Süper Lig'de 11. haftada Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadelenin kazananı 1-0'lık skorla Trabzonspor oldu. Marek Hamsik'in golü ile galip gelen Trabzonspor'un Sivasspor ile olan maçının özeti merak ediliyor. Trabzonspor- Sivasspor maç özeti izle! (VİDEO) Trabzonspor 1-0 Sivasspor maç özeti! TS- Sivasspor maçı özeti! Trabzonspor maç özeti!

Süper Lig'de 11. haftada Trabzonspor ile Sivasspor karşılaşmasının özeti için BURAYA tıklayınız.