MAÇ ÖZETİ| Trabzonspor - Kasımpaşa maç özeti! Trabzonspor - Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor - Kasımpaşa maçı özet izle!

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşma ev sahibinin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Arama motorlarında ise Trabzonspor - Kasımpaşa maçının özeti aratılıyor. Trabzonspor - Kasımpaşa maç özeti! Trabzonspor - Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor - Kasımpaşa maçı özet izle!

Süper Lig'in 28'inci haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı. İlk yarısında geriye düştüğü mücadeleden puan almak isteyen bordo-mavili ekip, ikinci yarıda maça ortak olamadı ve bu karşılaşmadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Futbolseverlerin takip ettiği Trabzonspor - Kasımpaşa maçının özeti merak edildi. Trabzonspor - Kasımpaşa maç özeti! Trabzonspor - Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor - Kasımpaşa maçı özet izle!

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ İZLE!

Trabzonspor - Kasımpaşa maçının özetini izlemek için BeIN Sports sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Heyecan seviyesinin yüksek olduğu maçın ilk golü 29'uncu dakikada Chouiar'dan geldi. Kasımpaşa bu golle soyunma odasına 1-0 önde girdi. Mücadelenin 76. dakikasında Fall'un ceza sahası içinde yerde kalması sonucu ev sahibi ekip penaltı kazandı. Topun başına geçen Eysseric, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0'a getirdi.

Maçın ikinci yarısında Doğucan'ın yerine oyuna dahil olan Visca, 66. dakikada bacağını tutarak orta alanda kendisini yere bıraktı. Sakatlık geçiren Visca böylelikle 21 dakika sahada kalabilmiş oldu. Visca'nın yerine ise oyuna Marek Hamsik dahil oldu.

Kasımpaşa, 2022-2023'te yeni teknik direktörü Kemal Özdeş yönetiminde ilk maçına çıktı. Özdeş, lacivert-beyazlı ekipte 2016-2018 ve 2019 yıllarında da görev yapmıştı.

İLK MAÇ GOLSÜZ BİTTİ

Süper Lig'de oynadığı müsabakaların 13'ünü kazanan, 5'inde berabere kalan ve 8'inden mağlup ayrılan son şampiyon Trabzonspor ise 44 puanla 5. basamakta yer alıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.