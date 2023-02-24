MAÇ ÖZETİ| Trabzonspor- Basel maç özeti izle! Trabzonspor- Basel maçı özetini izle! TS- Basel maç özeti!

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, evinde 1-0 mağlup ettiği Basel'e konuk oldu. Futbolseverler ise dün akşam oynanan maçın özetini araştırıyor. Trabzonspor- Basel maç özeti izle! Trabzonspor- Basel maçı özetini izle! TS- Basel maç özeti!

İlk maçta Basel'i 1-0'lık skorla mağlup eden Trabzonspor, İsviçre'deki rövanşta 2-0 mağlup oldu. Bordo-Mavililer, UEFA Konferans Ligi'ne play-off turunda veda etti. Trabzonspor'un dün akşamki karşılaşması ise merak edilenler arasında yer aldı. Trabzonspor- Basel maç özeti izle! Trabzonspor- Basel maçı özetini izle! TS- Basel maç özeti! araması yapılıyor.

TRABZONSPOR- BASEL MAÇ ÖZETİ!

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UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, evinde 1-0 mağlup ettiği Basel'e konuk oldu. İkinci maçı 2-0 kaybeden Bordo-Mavililer, Avrupa defterini Son play-off turunda kapattı. Ev sahibi Basel, 13'üncü dakikada Amdouni'nin golüyle öne geçti. Trabzonspor, 27'de Bakasetas'la penaltı kaçırdı. Ayağı kayan Yunan futbolcu büyük şanssızlık yaşadı.

Temsilcimiz ikinci yarıda 47'nci dakikada penaltı kazandı. Kaleci Hitz'in çelmesiyle Maxi Gomez yerde kaldı. Hakem Lahoz, VAR'da izleyip iptal etti. Trabzonspor'un Denswil ve Umut Bozok'la bulduğu goller de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İspanyol hakeme tepki yağdı. 76'da Basel'de Zeqiri sahneye çıktı. İsviçre ekibi 2-0'lık skorla turu atladı.

Trabzonspor'u, İsviçre'de yaklaşık 4 bin taraftarı yalnız bırakmadı. 39 bin kişilik St. Jakob Park'ta, Bordo-Mavili futbolseverlere misafir tribününde 2 bin civarında koltuk ayrılmıştı. Biletlerin tamamı tükenirken, farklı tribünlerden de yaklaşık 2 bin civarında Trabzonsporlu'nun bilet aldıkları öğrenildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor son 16 turundaki rakipleri 24 Şubat Cuma günü belli olacak.