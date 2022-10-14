MAÇ ÖZETİ| Sivasspor- Ballkani maç özeti! Avrupa Konferans Ligi Sivasspor 2-1 Ballkani özet izle! (VİDEO) Sivasspor Ballkani maç özeti izle

Sivasspor- Ballkani maç özeti! futbolseverlerin arattıkları arasında yer alıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Sivasspor ile Ballkani karşı karşıya geldi. Heyecanla takip edilen maçın özeti ise merak ediliyor. Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Sivasspor 2-1'lik skorla maçın kazananı oldu. Futbolseverler ise maçın özetini araştırıyor. Sivasspor- Ballkani maç özeti! Avrupa Konferans Ligi Sivasspor 2-1 Ballkani özet izle! (VİDEO) Sivasspor Ballkani maç özeti izle