MAÇ ÖZETİ| Sivasspor- Antalyaspor maç özeti izle! (VİDEO) Antalyaspor 2-0 Sivasspor maç özeti! Sivasspor- Antalyaspor maçı özeti! Sivasspor maç özeti!

Süper Lig'de 12. haftada Sivasspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadelenin sonucu 2-0'lık skorla Antalyaspor galibiyeti ile sonuçlandı. Futbolseverler ise Sivasspor- Antalyaspor maçı özetini arıyor. Sivasspor- Antalyaspor maç özeti izle! (VİDEO) Antalyaspor 2-0 Sivasspor maç özeti! Sivasspor- Antalyaspor maçı özeti! Sivasspor maç özeti!

Sivasspor - Antalyaspor maç özeti izle araması futbolseverler tarafından yapılıyor. Süper Lig'de 12. haftada Sivasspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadele 2-0'lık skorla Antalyaspor galibiyeti sonuçlandı. Sivasspor'un Antalyaspor ile olan maçının özeti merak ediliyor. Sivasspor - Antalyaspor maç özeti izle! (VİDEO) Antalyaspor 2-0 Sivasspor maç özeti! Sivasspor - Antalyaspor maçı özeti! Sivasspor maç özeti!

SİVASSPOR -ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ!

12. haftada oynanan Sivasspor- Antalyaspor maçının ilk golü 18. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un kendi kalesine atmasıyla kaydedildi. Karşılaşmasının 2.golü ise 25. dakikada Haji Wright tarafından geldi.

Süper Lig'de 12. haftada Sivasspor ile Antalyaspor karşılaşmasının özeti için BURAYA tıklayınız.