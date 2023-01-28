MAÇ ÖZETİ| Sivasspor Adana Demirspor maç özeti izle! Sivasspor Adana Demirspor maçı özet izle! Sivasspor Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Sivasspor Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 2-1'lik skorla konuk ekip Adana Demirspor oldu. Futbolseverler ise heyecan kesen maçın özetini merak ediyor. Arama motorlarında Sivasspor Adana Demirspor maç özeti izle! Sivasspor Adana Demirspor maçı özet izle! Sivasspor Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? araması yapılıyor.

Spor Toto Süper Lig'de heyecan dolu karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, Lig'in 21'inci haftasında Montella'nın çalıştırdığı Adana Demirspor'u konuk etti. 2-1'lik skorla maçın galibi Adana Demirspor olurken arama motorlarında Sivasspor Adana Demirspor maç özeti izle!Sivasspor Adana Demirspor maçı özet izle!Sivasspor Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? araması yapıldı.

ADANA DEMİRSPOR- SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ!

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Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Sivasspor Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 2-1'lik skorla konuk ekip Adana Demirspor oldu. Ligin 22. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Adana ekibi aldığı 3 puanla zorlu karşılaşma öncesi moral depolarken Sivasspor ise bu mağlubiyetle düşme hattına geriledi. Mücadelenin gol perdesini 41. dakikada eski Galatasaraylı Emre Akbaba açarken, 56. dakikada Akintola farkı 2'ye çıkardı. Ev sahibi ekibin tek golü ise mücadelenin 63. dakikasında Isaac Cofie'den geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında düşme hattından kurtulmaya çalışan Demir Grup Sivasspor, Yeni Malatya Stadı'nda konuk ettiği Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olarak düşme hattından çıkamadı. Zorlu deplasmandan 3 puan alarak puanını 37'ye yükselten Adana Demirspor maç fazlasıyla 4'üncü sıraya yükselerek zirve takibini sürdürdü.