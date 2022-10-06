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MAÇ ÖZETİ| Sevilla- Dortmund maç özeti! Şampiyonlar Ligi Sevilla Dortmund özet izle! (VİDEO) Sevilla Dortmund maç özeti izle

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MAÇ ÖZETİ| Sevilla- Dortmund maç özeti! Şampiyonlar Ligi Sevilla Dortmund özet izle! (VİDEO) Sevilla Dortmund maç özeti izle

Şampiyonlar Ligi'nde Sevilla ile Dortmund karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 4-1'lik skorla Dortmund galibiyeti ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte Sevilla – Dortmund maç özeti! Sevilla - Dortmund maç özeti izle (VİDEO) Şampiyonlar Ligi Sevilla - Dortmund maç özeti izle! Dortmund maç özeti! UEFA Şampiyonlar Ligi Sevilla -Dortmund maç özeti izle!

Sevilla – Dortmund maç özeti! Futbolseverler tarafından arama motorlarında aratılmakta. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanan Sevilla – Dortmund maçının özeti merak ediliyor. Dünyanın en prestijli spor organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde dünya devi takımların şampiyonluk yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde Sevilla ile Dortmund karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 4-1'lik sonuçla Dortmund kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Sevilla– Dortmund maç özeti! Sevilla - Dortmund maç özeti izle (VİDEO)

SEVİLLA - DORTMUND MAÇ ÖZETİ!

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Maç Özetleri Sevilla FC Dortmund Exxen Gündem Spor Haberler

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