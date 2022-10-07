MAÇ ÖZETİ| Rigas- Başakşehir maç özeti! Avrupa Konferans Ligi Rigas Başakşehir özet izle! (VİDEO) Rigas Başakşehir maç özeti izle

Rigas – Başakşehir maç özeti! Futbolseverler tarafından arama motorlarında aratılmakta. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği Avrupa Konferans Ligi'nde dün akşam oynanan Rigas – Başakşehir maçının özeti merak ediliyor. Dünyanın sevilen spor organizasyonu Avrupa KonferansLigi'nde takımların şampiyonluk yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Avrupa Ligi'nde Rigas ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Karşılaşma 0-0'lık skorla beraberlik olarak sonuçlandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Rigas– Başakşehir maç özeti! Rigas - Başakşehir maç özeti izle (VİDEO) Sahadan beraberlikle ayrılan Başakşehir namağlup serisini sürdürürken, puanı 7'ye yükseltti ve liderlik koltuğundaki yerini korudu. Rigas Skola ve Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında NSB Arkadija Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Maç boyunca oyunun tek hakimi olan Başakşehir, yakaladığı net fırsatlarda golü bulamadı. Ev sahibi Rigas Skola'da Simkovic, 70. dakikada kırmızı kart gördü. Golsüz eşitlikle sona eren mücadele sonrası Başakşehir, 7 puanla gruptaki liderliğini sürdürdü. Uefa Avrupa Konferans Ligi'in 4. maç haftasında Başakşehir ile Rigas Skola İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Rigas - Başakşehir maç özeti izle (VİDEO)

RİGAS- BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ!