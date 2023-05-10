MAÇ ÖZETİ| Real Madrid-Manchester City maçı özet izle! Real Madrid-Manchester City maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki ilk maçta Real Madrid ile Manchester City 1-1 berabere kaldı. Tüm dünyada takip edilen Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Real Madrid-Manchester City karşılaşmasının özeti merak ediliyor. Real Madrid-Manchester City maçı özet izle! Real Madrid-Manchester City maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Ne Benzema ne Haaland! İstanbul biletinin sahibi bir sonraki maçta belli olacak

Real Madrid-Manchester City maçı özeti araştırılıyor.Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Real Madrid-Manchester City maçı nefesleri kesti. Real Madrid ile Manchester City, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İspanya'da kozlarını paylaştı. Sonucu merakla beklenen maç 1-1'lik skorla tamamlandı. Arama motorlarında ise maçın özeti aratılıyor. Real Madrid-Manchester City maçı özet izle! Real Madrid-Manchester City maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY MAÇ ÖZETİ!

Real Madrid - Manchester City maçının özeti Exxenspor YouTube kanalında yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki ilk maçta Real Madrid ile Manchester City 1-1 berabere kaldı. Vinicius'un olağanüstü golüne Kevin de Bruyne aynı güzellikte bir golle cevap verdi. İstanbul'daki finale kalacak takım rövanşta belli olacak. Real Madrid, 36. dakikada Vinicius'un ceza sahası dışından attığı şık golle öne geçti. İlk yarıda üstün bir futbol sergileyen Manchester City, aradığı golü ikinci yarıda buldu. City'de sahneye çıkması beklenen Erling Haaland'ın yerini Kevin de Bruyne aldı. Belçikalı yıldız, 67. dakikada ceza sahası dışından çektiği sert şutla vatandaşı Courtois'i avladı. Bruyne, maçın yıldızı seçildi. Bu karşılaşmanın rövanşı 17 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de Etihad Stadı'nda oynanacak. Bu maçta İstanbul'daki finale yükselecek takım belli olacak.