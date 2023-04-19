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MAÇ ÖZETİ| Real Madrid - Chelsea maç özeti! Real Madrid - Chelsea maçı kaç kaç bitti? Real Madrid - Chelsea maçı özeti izle!

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Son şampiyon Real Madrid, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 2-0'lık galibiyetin rövanşında Chelsea'yi deplasmanda da 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Heyecanlı karşılaşmanın özeti ise merak edildi. Real Madrid - Chelsea maç özeti! Real Madrid - Chelsea maçı kaç kaç bitti? Real Madrid - Chelsea maçı özeti izle!

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Uefa Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid, Chelsea deplasmanına konuk oldu. Eflatun-beyazlılar, Rodrygo'nun ikinci yarıda kaydettiği gollerle mücadeleyi 2-0 kazandı ve Şampiyonlar Lig'inde yarı finale çıktı. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Real Madrid - Chelsea maçının özeti ise araştırılıyor. Real Madrid - Chelsea maç özeti! Real Madrid - Chelsea maçı kaç kaç bitti? Real Madrid - Chelsea maçı özeti izle!

REAL MADRİD - CHELSEA MAÇ ÖZETİ!

İlk maçı sahasında 2-0'lık skorla kazanan Real Madrid, Stamford Bridge'de oynanan maçtan da aynı skorla galip ayrıldı. Karşılaşmada İspanyol devine galibiyeti getiren golleri 58 ve 80. dakikalarda Rodrygo attı. Bu sonucun ardından Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi. Chelsea, bu sezon Avrupa defterini kapattı. Real Madrid, yarı finalde Manchester City-Bayern Münih eşleşmesinden tur atlayan taraf ile karşılaşacak. O eşleşmede, Manchester City sahasındaki ilk maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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