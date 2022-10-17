MAÇ ÖZETİ| Real Madrid- Barcelona maç özeti izle! Real Madrid 3- 1 Barcelona maç özeti izle! (VİDEO) El Clasico özet! Real maçı özeti izle!

16 Ekim tarihinde oynanan El Clasico'da Real Madrid 3-1'lik skorla galip oldu. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği maçlardan biri olan Real Madrid- Barcelona maçı izleyenleri büyüledi. Dünya devi iki takımın karşılaşmasının özeti merak ediliyor. Maçın ardından futbolseverler Real Madrid- Barcelona maç özeti izle! aramasını yaptı. Real Madrid- Barcelona maç özeti izle! Real Madrid 3- 1 Barcelona maç özeti izle! (VİDEO) El Clasico özet! Real maçı özeti izle!

Real Madrid- Barcelona maç özeti izle! ( VİDEO) araması futbolseverler tarafından aratılanlar arasında yer alıyor. Dünya devi iki takımın dün akşamki karşılaşması sporseverleri heyecanlandırdı. Sıkı sıkıya takip edilen El Clasico maçları büyük ilgi çekiyor. Maçın ardından ise futbolseverler Real Madrid- Barcelona maç özeti izle! aramasını yaptı. La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid, sahasında Barcelona'yı 3-1 mağlup etti. Eflatun-beyazlılarda galibiyeti getiren golleri Benzema, Valverde ve Rodrigo kaydetti. Bu sonuçla Real Madrid puanını 25'e yükseltti ve haftayı lider kapattı. Real Madrid- Barcelona maç özeti izle! Real Madrid 3- 1 Barcelona maç özeti izle! (VİDEO) El Clasico özet! Real maçı özeti izle!

REAL MADRID İLK YARIDA FİŞİ ÇEKTİ

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Karim Benzema, 35. dakikada Federico Valverde ve 90+1. dakikada Rodrigo kaydetti. Barcelona'nın tek golünü ise 83. dakikada Ferran Torres attı.

HAFTAYI LİDER KAPADILAR

Bu sonucun ardından Real Madrid ligde puanını 25'e yükselterek haftayı lider kapattı. Xavi'nin öğrencileri ise El Clasico mağlubiyetiyle 22 puanda kaldı.