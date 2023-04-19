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MAÇ ÖZETİ| Napoli - Milan maç özeti! Napoli - Milan maçı kaç kaç bitti? Napoli - Milan maçı özeti izle!

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Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Napoli ile Milan 1-1 berabere kaldı. Milan, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Napoli ile rövanşta 1-1 berabere kalarak adını yarı finale yazdırdı. Futbolseverler ise Napoli - Milan maçının özetini araştırıyor. Napoli - Milan maç özeti! Napoli - Milan maçı kaç kaç bitti? Napoli - Milan maçı özeti izle!

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Napoli - Milan maç özeti gündemde yerini aldı. Milan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi. İlk maçta deplasmanda Napoli'yi 1-0 mağlup eden Milano ekibi, ikinci maçta 1-1 berabere kalarak adını yarı finale yazdırdı. Arama motorlarında ise Napoli - Milan maç özeti! Napoli - Milan maçı kaç kaç bitti? Napoli - Milan maçı özeti izle! araması yapılıyor.

NAPOLİ - MİLAN MAÇ ÖZETİ!

Milan maçta 42'de Giroud'nun golüyle öne geçti. Napoli, 90+3'te Osimhen ile beraberliği buldu ama yetmedi. Milan'da 22. dakikada Giroud, Napoli ise 82'de Kvaratskheila ile penaltı kaçırdı. Devler Ligi'ni 3 kez kazanan İtalyan devi, 2007'den bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi. Milan, yarı finalde Inter-Benfica eşleşmesinden tur atlayan takımla eşleşecek. Inter, Portekiz'deki ilk maçı 2-0 kazanmıştı.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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