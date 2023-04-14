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MAÇ ÖZETİ Manchester United - Sevilla maç özeti! Manchester United - Sevilla maçı kaç kaç bitti? Manchester United - Sevilla maçı özeti izle!

MAÇ ÖZETİ Manchester United - Sevilla maç özeti! Manchester United - Sevilla maçı kaç kaç bitti? Manchester United - Sevilla maçı özeti izle!

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Manchester United, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'yi eleyen Sevilla ile kozlarını paylaştı. Old Trafford'da oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Dün akşam nefesleri kesen karşılaşmanın özeti araştırılıyor. Manchester United - Sevilla maç özeti! Manchester United - Sevilla maçı kaç kaç bitti? Manchester United - Sevilla maçı özeti izle!

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UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester United, sahasında Sevilla'yı konuk etti. İlk yarısı 2-0 biten maçta ev sahibi United, son dakikalarda kendi kalesine 2 gol atarak mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı. Avrupa Ligi'nin nefes kesen maçı olan Manchester United - Sevilla maçının özeti merak ediliyor. Manchester United - Sevilla maç özeti! Manchester United - Sevilla maçı kaç kaç bitti? Manchester United - Sevilla maçı özeti izle!

MANCHESTER UNİTED - SEVİLLA MAÇ ÖZETİ!

Mücadelenin 14. dakikasında Sabitzer ile öne geçen Manchester United, 21. dakikada Avusturyalı oyuncunun bir başka golüyle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın son bölümüne kadar skoru korumayı başaran Manchester United, 84. dakikada Malacia ile kendi kalesinde golü gördü. Dakikalar 90+2'ye gösterdiğinde ise bu kez Maguire kendi ağlarını buldu ve mücadele 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.

Sahasında üstünlüğünü koruyamayan ve avantajını kaybeden United, bu mücadelenin rövanşını 20 Nisan tarihinde Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanacak.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Manchester United Maç Özetleri Sevilla FC Gündem Spor Haberler

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