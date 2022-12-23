MAÇ ÖZETİ| Manchester City- Liverpool maç özeti izle! Manchester City- Liverpool maçı özeti izleme linki! Manchester City maçı golleri izle!

Manchester City ile Liverpool İngiltere Lig Kupası son 16 turunda karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği maçın özeti ise merak ediliyor. Arama motorlarında Manchester City- Liverpool maç özeti izle! Manchester City- Liverpool maçı özeti izleme linki! Manchester City maçı golleri izle! araması yapılıyor.

İngiltere Lig Kupası son 16 turunda mücadele eden Manchester City ile Liverpool'un maçının özeti merak ediliyor. Futbolseverler heyecanlı maçın özetini izlemek için Manchester City- Liverpool maç özeti izle! Manchester City- Liverpool maçı özeti izleme linki! Manchester City maçı golleri izle! araması yapıyor. İşte detaylar!

MANCHESTER CİTY- LİVERPOOL MAÇ ÖZETİ İZLE!