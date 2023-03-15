MAÇ ÖZETİ| Manchester City - Leipzig maç özeti izle! Manchester City - Leipzig maçı özeti! Manchester City Haaland golleri!

Uefa Şampiyonlar Ligi rövanş maçlarına salı gecesi oynanan karşılaşmalarla devam edildi. Manchester City'nin Leipzig'e karşı yaptığı şov futbolseverleri mest etti. Manchester City ve Inter, çeyrek finale yükseldi. Heyecanlı maçın özeti ise merak edildi. Manchester City - Leipzig maç özeti izle! Manchester City - Leipzig maçı özeti! Manchester City Haaland golleri!

Uefa Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş ayağında salı gecesi oynanan 2 karşılaşmada çeyrek final bileti alan 2 takım belli oldu. Manchester City, Leipzig'i 7-0'la devirerek tur atladı. Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter ise ilk maçta 1-0 yendiği Porto ile deplasmanda golsüz berabere kalarak çeyrek finale yükseldi. Nefes kesen karşılaşmanın özeti futbolseverler tarafından merak ediliyor. Manchester City - Leipzig maç özeti izle! Manchester City - Leipzig maçı özeti! Manchester City Haaland golleri!

MANCHESTER CİTY - LEİPZİG MAÇ ÖZETİ!

Manchester City, 1-1'in rövanşında Leipzig'e gol yağdırdı. İlk yarıda Haaland'ın hat-trick'i ile 3-0'ı bulan City, ikinci yarıda da vites düşürmedi. Manchester City karşılaşmayı 7-0 kazanarak tur atladı. City'nin gollerini 22, 24, 45, 53, 57'de Haaland, 49'da İlkay ve 90'da Kevin de Bruyne kaydetti. Erling Haaland, 22 ve 24'te attığı peş peşe gollerle Şampiyonlar Ligi'nde 25. maçında 30. golünü attı, bu sayıya en erken yaşta ve en hızlı ulaşan isim olarak tarihe geçti. Mbappe ve Messi'nin rekorunu tarihe gömdü.

57 dakikada 5 gol atan Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta en çok gol atan Lionel Messi'nin rekorunu egale etti. Guardiola, 63'te rekor kırma ihtimali yüksek olan Haaland'ı oyundan çıkardı. Diğer maçta ise Porto ile Inter kozlarını paylaştı. İtalya'daki ilk maçı 1-0 kazanan Inter, Portekiz ekibi ile deplasmanda golsüz berabere kaldı. Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalyan ekibi çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Çeyrek finale yükselen takımlar: