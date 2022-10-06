MAÇ ÖZETİ| Manchester City- Kopenhag maç özeti! Şampiyonlar Ligi Manchester City- Kopenhag özet izle! (VİDEO) Manchester City- Kopenhag maç özeti izle

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Kopenhag karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 5-0'lık skorla Manchester City galibiyeti ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte Manchester City – Kopenhag maç özeti! Manchester City - Kopenhag maç özeti izle (VİDEO) Şampiyonlar Ligi Manchester City - Kopenhag maç özeti izle! Manchester City maç özeti! UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City- Kopenhag maç özeti izle!

Manchester City – Kopenhag maç özeti! Futbolseverler tarafından arama motorlarında aratılmakta. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanan Manchester City – Kopenhag maçının özeti merak ediliyor. Dünyanın en prestijli spor organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde dünya devi takımların şampiyonluk yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Kopenhag karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 5-0'lık sonuçla Manchester City kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Manchester City – Kopenhag maç özeti! Manchester City - Kopenhag maç özeti izle (VİDEO)

MANCHESTER CİTY- KOPENHAG MAÇI DETAYLARI

İngiliz devi olan Manchester City dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile karşı karşıya geldi. 5-0'lık sonuçla maçın kazananı Manchester City olurken Manchester City'nin gollerini ise şu isimler attı;

Haaland (2),

Hoçolava (KK),

Mahrez,

Alvarez.

City 9 puana yükselirken, Kopenhag'ın puanı ise 1 olarak kaldı.

MANCHESTER CİTY- KOPENHAG MAÇ ÖZETİ!