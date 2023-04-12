MAÇ ÖZETİ| Manchester City - Bayern Münih maç özeti! Manchester City - Bayern Münih maçı kaç kaç bitti? Manchester City - Bayern Münih maç özeti izle!
Gündem Haberleri
Manchester City - Bayern Münih maç özeti merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek final müsabakaları ile devam ediyor. Çeyrek finalde sonucu en çok merak edilen eşleşmede Manchester City ve Bayern Münih karşı karşıya geldi. City, Bayern Münih'i rahat bir oyunla mağlup etti. Futbolseverler ise Manchester City - Bayern Münih maç özeti! Manchester City - Bayern Münih maçı kaç kaç bitti? Manchester City - Bayern Münih maç özeti izle! araması yaptı.
Şampiyonlar Ligi'nde kupa heyecanı son hızla devam ederken dün akşam oynanan karşılaşma olan Manchester City - Bayern Münih maçının özeti aratılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City, Bayern Münih'i 3-0'lık skorla mağlup etti. City'nin gollerini Rodri, Bernardo Silva ve Erling Haaland kaydetti. Manchester City - Bayern Münih maç özeti! Manchester City - Bayern Münih maçı kaç kaç bitti? Manchester City - Bayern Münih maç özeti izle!
MANCHESTER CİTY - BAYERN MÜNİH MAÇ ÖZETİ!
Manchester City, 27. dakikada Rodri'nin olağanüstü golüyle maçta 1-0 öne geçti. İngiliz devi ilk yarıyı tek farklı üstünlükle kapattı. İkinci yarıda baskısını iyice artıran City, 70'de Bernardo Silva'nın golüyle 2-0'ı buldu. Bernardo'ya asist yapan Erling Haaland 76'da sahneye çıktı ve skoru 3-0'a getirdi.
Bu karşılaşmanın rövanşı 19 Nisan Çarşamba günü Almanya'da oynanacak. Münih, mucizevi bir geri dönüşe imza atmak zorunda.