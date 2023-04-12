MAÇ ÖZETİ| Manchester City - Bayern Münih maç özeti! Manchester City - Bayern Münih maçı kaç kaç bitti? Manchester City - Bayern Münih maç özeti izle!

Manchester City - Bayern Münih maç özeti merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek final müsabakaları ile devam ediyor. Çeyrek finalde sonucu en çok merak edilen eşleşmede Manchester City ve Bayern Münih karşı karşıya geldi. City, Bayern Münih'i rahat bir oyunla mağlup etti. Futbolseverler ise Manchester City - Bayern Münih maç özeti! Manchester City - Bayern Münih maçı kaç kaç bitti? Manchester City - Bayern Münih maç özeti izle! araması yaptı.