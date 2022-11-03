MAÇ ÖZETİ| Maccabi Haifa - Benfica maç özeti! Şampiyonlar Ligi Maccabi Haifa 1-6 Benfica özet izle! (VİDEO) Maccabi Haifa Benfica maç özeti izle

Şampiyonlar Ligi'nde Maccabi Haifa ile Benfica karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 6-1'lik skorla Benfica galibiyeti ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte Maccabi Haifa - Benfica maç özeti! Maccabi Haifa - Benfica maç özeti izle (VİDEO) Şampiyonlar Ligi Maccabi Haifa - Benfica maç özeti izle! Benfica maç özeti! UEFA Şampiyonlar Ligi Maccabi Haifa -Benfica maç özeti izle!

Maccabi Haifa - Benfica maç özeti! Futbolseverler tarafından arama motorlarında aratılmakta. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanan Maccabi Haifa – Benfica maçının özeti merak ediliyor. Dünyanın en prestijli spor organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde dünya devi takımların şampiyonluk yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde Maccabi Haifa ile Benfica karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 6-1'lik skorla Benfica kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Maccabi Haifa - Benfica maç özeti! Maccabi Haifa - Benfica maç özeti izle (VİDEO)

MACCABİ HAİFA -BENFİCA MAÇ ÖZETİ!

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşan Maccabi Haifa- Benfica maçının ilk golü Gonçalo Ramos tarafından 20. dakikada gelirken ikinci gol 59. dakikada Petar Musa'dan geldi. Benficanın 3. golü ise Alejandro Grimaldo tarafından kaydedildi. Rafa Silva'nın golü ile Benfica 4. golünü atarken Henrique Araujo 88. dakikada topu ağlara gönderdi. Maçın son dakikalarına doğru ise Joao Mario 90+2'de 6. golü attı. Bol gollü mücadede Maccabi Haifa'nın golünü ise 26. dakikada Tjaronn Chery attı.

MACCABİ HAİFA- BENFİCA MAÇI ÖZETİ izlemek için tıklayınız.