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MAÇ ÖZETİ| Liverpool- Real Madrid maç özeti! Şampiyonlar Ligi Liverpool- Real Madrid maçı özeti izle! Liverpool- Real Madrid özet!

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MAÇ ÖZETİ| Liverpool- Real Madrid maç özeti! Şampiyonlar Ligi Liverpool- Real Madrid maçı özeti izle! Liverpool- Real Madrid özet!

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid, deplasmanda Liverpool'u iki farklı geriye düştüğü mücadelede 5-2 mağlup etti. Futbolseverler ise arama motorlarında maçın özetini araştırdı. Liverpool- Real Madrid maç özeti! Şampiyonlar Ligi Liverpool- Real Madrid maçı özeti izle! Liverpool- Real Madrid özet!

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Liverpool ile Real Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Anfield'da karşı karşıya geldi. Mücadelede iki farklı geriye düşen İspanyol devi, rakibini 5-2 yenerek büyük başarıya imza attı. Tarihi galibiyet sonrası ortaya çıkan rakamlar ise dikkat çekti. Arama motorlarında ise Liverpool- Real Madrid maçının özeti aratıldı. Liverpool- Real Madrid maç özeti! Şampiyonlar Ligi Liverpool- Real Madrid maçı özeti izle! Liverpool- Real Madrid özet!

LİVERPOOL- REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ!

Liverpool- Real Madrid maçının özetini izlemek için Exxen YouTube kanalını ziyaret edebilirsiniz.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid, deplasmanda Liverpool'u iki farklı geriye düştüğü mücadelede 5-2 mağlup etti. Büyük bir yıkım yaşayan İngiliz devi, bu sonuçla tarihinde sahasında oynadığı bir Şampiyonlar Ligi maçında ilk kez 5 gol yedi. Öte yandan Liverpool, 57 yıl sonra ilk kez bir Avrupa kupası maçında 5 gol birden yedi. Real Madrid'e 5-2 mağlup olan Liverpool, tarihinde ilk kez sahasında oynadığı bir Şampiyonlar Ligi maçında 5 gol yedi. İngiliz devi ayrıca, 57 yıl sonra ilk kez bir Avrupa kupası maçında kalesinde 5 gol birden gördü. Liverpool ağlarına 2 gol gönderen Real Madrid'in yıldızı Benzema ise 6 golle, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a en fazla gol atan futbolcu oldu. Real Madrid'in teknik direktörü Ancelotti ise Jürge Klopp'a rakip olduğu 8 maçta 5 galibiyet alarak, Alman hocaya büyük üstünlük kurdu.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri Real Madrid Liverpool Gündem Spor Haberler

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