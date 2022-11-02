MAÇ ÖZETİ| Liverpool - Napoli maç özeti! Şampiyonlar Ligi Liverpool 2-0 Napoli özet izle! (VİDEO) Liverpool Napoli maç özeti izle

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile Napoli karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 2-0'lık skorla Liverpool galibiyeti ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte Liverpool - Napoli maç özeti! Liverpool - Napoli maç özeti izle (VİDEO) Şampiyonlar Ligi Liverpool - Napoli maç özeti izle! Napoli maç özeti! UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool -Napoli maç özeti izle!

Liverpool - Napoli maç özeti! Futbolseverler tarafından arama motorlarında aratılmakta. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanan Liverpool – Napoli maçının özeti merak ediliyor. Dünyanın en prestijli spor organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde dünya devi takımların şampiyonluk yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpoolile Napoli karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-0'lık skorla Liverpoolkazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Liverpool - Napoli maç özeti! Liverpool - Napoli maç özeti izle (VİDEO)

LİVERPOOL -NAPOLİ MAÇ ÖZETİ!

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşan Liverpool- Napoli maçının ilk golü Muhammed Salah tarafından 85. dakikada atılırken ikici gol 90+5'te Darwin Nunez tarafından kaydedildi.

LİVERPOOL - NAPOLİ MAÇ ÖZETİ izlemek için tıklayınız!