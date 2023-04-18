MAÇ ÖZETİ Leeds United - Liverpool maç özeti! Leeds United - Liverpool maçı kaç kaç bitti? Leeds United - Liverpool maçı özeti izle!

Leeds United - Liverpool maç özeti merak edildi. Premier Lig'in 31. haftasında Liverpool, deplasmanda Leeds United'la kozlarını paylaştı. Son 4 maçını kazanamayan Klopp ve öğrencileri bu mücadeleden 6-1'lik skorla ayrılarak galibiyet hasretine son verdi. Leeds United - Liverpool maç özeti! Leeds United - Liverpool maçı kaç kaç bitti? Leeds United - Liverpool maçı özeti izle!

LEEDS UNİTED -LİVERPOOL MAÇ ÖZETİ!

Liverpool'a farklı galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Cody Gakpo, 39 ve 64. dakikalarda Mohamed Salah, 52 ve 73. dakikalarda Diogo Jota ve 90. dakikada Darwin Nunez attı. Leed United'ın tek golü 47. dakikada Luis Sinisterra'dan geldi. Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Leeds ağlarına gönderdiği iki golle ilginç bir Premier Lig rekoru kırdı. Salah, toplamda 107 sol ayak golüne ulaşarak bu özelliğiyle Premier Lig'in zirvesine adını yazdırdı. Salah ayrıca Premier Lig'de 135 gole ulaşarak ligde tüm zamanların en çok gol atan 14. ismi oldu. Liverpool bu galibiyetle 4 maçtır süren kazanamama serisini de sona erdirdi ve 47 puana yükseldi. Leeds ise 29 puanda kalarak düşme potasının 2 puan üzerinde haftayı tamamladı.