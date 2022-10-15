MAÇ ÖZETİ | Kayserispor – Galatasaray maç özeti! Kayserispor 2 – 1 Galatasaray özet izle!
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Kayserispor – Galatasaray maç özeti futbolseverlerin arattıkları konular arasında yer alıyor. Spor Toto Süper Lig'in 10. Haftasında karşı karşıya gelen Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu. Kayserispor – Galatasaray maç özeti! Kayserispor 2 – 1 Galatasaray özet izle!
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında karşı karşıya gelen Kayserispor – Galatasaray maçının özeti oyuncular tarafından araştırılıyor. 2-1'lik skor ile galip gelen Kayserispor iç sahada Galatasaray'ı mağlup etmeyi başardı. Kayserispor – Galatasaray maç özeti! Kayserispor 2 – 1 Galatasaray özet izle!
Kayserispor – Galatasaray maçının detaylı özetini izlemek için buraya tıklayınız.
- Dakika 1: Galatasaray maça hızlı başladı. Juan Mata'nın kafayla indirdiği topa Icardi gelişine vurdu. Son anda kaleci Bilal kornere çeldi.
- Dakika 22: Kayserispor, Gavranovic'in golüyle 1-0 öne geçti.
- Dakika 28: Sol kanatta topla buluşan Miguel Cardoso bu kez ceza alanındaki Kemen'e ortaladı. Kemen'i kafasında top Muslera'da kaldı.
- Dakika 34: Kayserispor, Onur Bulut'un golüyle durumu 2-0'a getirdi.
- Dakika 39: Sağ kanatta topla buluşan Sacha Boey, arka direkteki Icardi'ye ortaladı. Icardi'den önce Onur Bulut topu karşıladı.
İLK YARI SONU
- Dakika 47: Orta alanda topu kapan Kemen sol kanattaki Cardoso'ya oynadı. Nelsson, Cardoso'nun geçmesine izin vermedi.
- Dakika 55: Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın golüyle durumu 2-1'e getirdi.
- Dakika 58: Galatasaray'ın bulduğu gol elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.
- Dakika 86: Galatasaray Barış Alper'in golüyle farkı 1'e indirdi.
İKİNCİ YARI SONU
Kayserispor
- 22' Mario Gavranovic (1-0)
- 34' Onur Bulut (2-0)
Galatasaray
- 86' Barış Alper Yılmaz (2-1)
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