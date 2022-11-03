MAÇ ÖZETİ| Juventus - PSG maç özeti! Şampiyonlar Ligi Juventus 1-2 PSG özet izle! (VİDEO) Juventus PSG maç özeti izle

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile PSG karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 2-1'lik skorla PSG galibiyeti ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte Juventus - PSG maç özeti! Juventus - PSG maç özeti izle (VİDEO) Şampiyonlar Ligi Juventus - PSG maç özeti izle! PSG maç özeti! UEFA Şampiyonlar Ligi Juventus -PSG maç özeti izle!

Juventus - PSG maç özeti! Futbolseverler tarafından arama motorlarında aratılmakta. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanan Juventus – PSG maçının özeti merak ediliyor. Dünyanın en prestijli spor organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde dünya devi takımların şampiyonluk yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile PSG karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-1'lik skorla PSG kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Juventus - PSG maç özeti! Juventus - PSG maç özeti izle (VİDEO)

JUVENTUS -PSG MAÇ ÖZETİ!

Uefa Şampiyonlar Ligi karşılaşması olan Juventus- PSG maçının ilk golü 13. dakikada Kylian Mbappe'den gelirken ikinci gol Juventus oyuncusu Leonardo Bonucci tarafından 39. dakikada geldi. Karşılaşmanın son golü ve PSG'ye maçı kazandıran gol ise 69. dakikada Nuno Mendes'ten geldi.

JUVENTUS- PSG MAÇI ÖZETİ izlemek için tıklayınız.