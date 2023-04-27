MAÇ ÖZETİ| Juventus - Inter maç özeti! Juventus - Inter maçı kaç kaç bitti? Juventus - Inter maçı özet izle!

İtalya Kupası yarı final ikinci maçında Inter sahasında Juventus ile karşı karşıya geldi. San Siro Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Inter 1-0 kazandı ve toplamda 2-1'lik skora ulaşarak adını finale yazdırdı. Heyecanlı karşılaşmanın özeti ise Juventus - Inter maç özeti! Juventus - Inter maçı kaç kaç bitti? Juventus - Inter maçı özet izle! araması ile aratılıyor.

Juventus - Inter maç özeti merak ediliyor. Dün akşam İtalya Kupası'nda oynanan Juventus - Inter maçının özetini izlemek isteyenler Juventus - Inter maç özeti! Juventus - Inter maçı kaç kaç bitti? Juventus - Inter maçı özet izle aramasını yapıyor. İtalya Kupası yarı final ikinci maçında Inter, sahasında Juventus'u 1-0 mağlup etti. Toplamda 2-1'lik skora ulaşan Inter finale adını yazdıran ilk takım oldu. Ev sahibi ekibin tek golünü Federico Di Marco kaydetti. Juventus - Inter maç özeti! Juventus - Inter maçı kaç kaç bitti? Juventus - Inter maçı özet izle!

JUVENTUS - INTER MAÇ ÖZETİ!

İtalya Kupası yarı final ikinci maçında Inter sahasında Juventus ile karşı karşıya geldi. San Siro Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Inter 1-0 kazandı ve toplamda 2-1'lik skora ulaşarak adını finale yazdırdı. Karşılaşmada Inter'e galibiyeti getiren tek golü 15. dakikada Dimarco kaydetti. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da maça ilk 11'de başlayarak 82 dakika görev yaptı. İtalya Kupası yarı finalinde oynanacak bir diğer karşılaşmada ise Fiorentina, 2-0 kazandığı maçın rövanşında Cremonese'yi konuk edecek. Bu mücadelenin kazananı finalde Inter'in rakibi olacak.