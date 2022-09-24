MAÇ ÖZETİ İZLE | Galatasaray İstanbulspor maç özeti! Galatasaray İstanbulspor maç özeti izle (VİDEO) GS maç özeti!

Spor Toto Süper Lig'e verilen milli maç arasında Galatasaray - İstanbulspor karşı karşıya geldi. Büyük mücadeleye sahne olan mücadele 2-1'lik Galatasaray galibiyeti ile sonuçlandı.Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Galatasaray-İstanbulspor maç özeti! Galatasaray-İstanbulspor maç özeti izle (VİDEO) GS maç özeti

GALATASARAY İSTANBULSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE (VİDEO)

GALATASARAY İSTANBULSPOR MAÇI GENİŞ ÖZETİ!



2. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Juan Mata, pasını Icardi'ye aktardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Icardi'nin vuruşunda kaleci Jensen geçit vermedi.

12. dakikada Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Abdülkerim Bardakcı'nın savunmadan uzun gönderdiği topu kontrol eden Barış Alper Yılmaz, ceza yayı içerisinden yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 1-0

28. dakikada Juan Mata'nın pası sonrası savunma arkasına hareketlenen Icardi, topu penaltı noktasına doğru çevirdi. Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda kaleci Jensen bir kez daha topum çıkarmayı başardı.

30. dakikada İstanbulspor, kaleci Okan Kocuk'un hatası, Okan Erdoğan'ın sıkı takibi sonunda bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi. 1-1

İlk yarı 1-1 sona erdi.

65. dakikada Galatasaray'da Beknaz Almazbekov, ceza sahası içerisinde rakibinin müdahalesi ile yerde kaldı. Bunun ardından Sarı-Kırmızılı ekip penaltı kazandı. Topun başına geçen Mauro Icardi, panenka vuruşunda topu ağlara gönderdi. Arjantinli yıldız, Galatasaray forması ile ilk golünü atmayı başardı. 2-1

78. dakikada Galatasaray'ın sağ kanattan Oliveira ile kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Barış Alper kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Alp gole izin vermedi.

Karşılaşma 2-1'lik Galatasaray'ın galibiyetiyle sona erdi.