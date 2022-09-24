MAÇ ÖZETİ İZLE | Galatasaray İstanbulspor maç özeti! Galatasaray İstanbulspor maç özeti izle (VİDEO) GS maç özeti!

Spor Toto Süper Lig'e verilen milli maç arasında Galatasaray - İstanbulspor karşı karşıya geldi. Büyük mücadeleye sahne olan mücadele 2-1'lik Galatasaray galibiyeti ile sonuçlandı.Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Galatasaray-İstanbulspor maç özeti! Galatasaray-İstanbulspor maç özeti izle (VİDEO) GS maç özeti

GALATASARAY İSTANBULSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE (VİDEO)

MAÇIN GENİŞ ÖZETİ!