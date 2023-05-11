MAÇ ÖZETİ| Inter- Milan maç özeti! Inter- Milan maçı kaç kaç bitti? Inter- Milan maçı özeti izle!

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Milan, ezeli rakibi Inter'i konuk etti. San Siro Stadı'nda oynanan mücadelede gülen taraf 2-0'lık skorla Inter oldu. Nefesleri kesen karşılaşmanın ardından arama motorlarında Inter- Milan maç özeti! Inter- Milan maçı kaç kaç bitti? Inter- Milan maçı özeti izle! araması yapıldı.

Inter- Milan maç özeti araştırılıyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Inter - Milan karşılaşmasının özeti merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Inter deplasmanda Milan'ı 2-0 mağlup ederek İstanbul'daki finale kalmak için büyük bir avantaj yakaladı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ilk golün asistini yaparak maça damgasını vurdu. Inter- Milan maç özeti! Inter- Milan maçı kaç kaç bitti? Inter- Milan maçı özeti izle!

INTER - MİLAN MAÇ ÖZETİ!

Deplasman ekibi Inter'e galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Edin Dzeko ve 11. dakikada Henrikh Mkhitaryan attı. Dzeko'nun golünde asisti Hakan Çalhanoğlu yaparken, milli futbolcunun bir şutu da direkten döndü. Dev heyecana sahne olan mücadelenin rövanşı 16 Mayıs Salı günü TSİ 22.00'de. Yine San Siro Stadı'nda oynanacak karşılaşmada bu kez Inter ev sahipliği yapacak. Adını finale yazdıran takım, Manchester City-Real Madrid eşleşmesinin galibiyle 10 Haziran Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Şampiyonlar Ligi finalinde kozlarını paylaşacak.