MAÇ ÖZETİ| İngiltere- Fransa maç özeti izle! İngiltere 1 - 2 Fransa maçı özeti HD izle! Dünya Kupası Fransa maç özeti izleme linki!

İngiltere- Fransa maç özeti izlemek isteyen futbolseverler İngiltere- Fransa maç özeti aramasını yapıyor. Dün akşam Dünya Kupası'nda oynanan maç 2-1'lik skorla Fransa galibiyeti ile sonuçlandı. Maçı kaçıranlar ve tekrarını izlemek isteyenler ise İngiltere- Fransa maç özeti izle! İngiltere 1 - 2 Fransa maçı özeti HD izle! Dünya Kupası Fransa maç özeti izleme linki araması yapıyor. İşte detaylar.

İNGİLTERE- FRANSA MAÇ ÖZETİ İZLE!

2022 Dünya Kupası'nda son yarı finalist belli oldu. Fransa-İngiltere eşleşmesinden galip çıkan taraf Fransa oldu. Rakibini 2-1'lik skorla mağlup eden Fransa, yarı finalde Fas'la eşleşti. İngiltere- Fransa maçı ilk dakikadan heyecanlı başladı. İki taraf da pozisyonlara girdi. 17'de Tchouameni şık bir golle perdeyi açtı. İngiltere girdiği pozisyonları değerlendiremedi. İngiltere'de 54. dakikada Harry Kane penaltıdan attığı golle skora eşitlik getirdi. İngiltere ikinci yarıda daha baskılı oynayan taraftı ancak 78'de Giroud sahneye çıktı. 83'te Kane bir kez daha penaltı için topun başına geçti ama bu kez kaçırdı. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, turu Fransa geçti.

Dünya Kupası'nda yarı finaldeki ilk randevu Arjantin ile Hırvatistan arasında. Salı günü oynanacak maç saat 22.00'de. Fransa-Fas karşılaşması ise Çarşamba akşamı saat 22.00'de oynanacak.