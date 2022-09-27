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ÖZET | İngiltere - Almanya maç özeti (VİDEO) İngiltere Almanya özet izle, goller izle! İngiltere - Almanya maç özeti izle!

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ÖZET | İngiltere - Almanya maç özeti (VİDEO) İngiltere Almanya özet izle, goller izle! İngiltere - Almanya maç özeti izle!

UEFA Avrupa Uluslar Ligi C grubu maçında İngiltere - Almanya karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 3-3'lük beraberlik ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte İngiltere - Almanya maç özeti! İngiltere - Almanya maç özeti izle (VİDEO) İngiltere - Almanya maçı kaç kaç bitti?

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UEFA Avrupa Ligi grup maçları büyük çekişmeye sahne oldu. Dünyanın birçok liginden katılan takımların Avrupa Ligi şampiyonluğu yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi C grubu maçında İngiltere - Almanya karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-3'lük sonuçla berabere bitti. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte İngiltere - Almanya maç özeti! İngiltere - Almanya maç özeti izle (VİDEO)

İngiltere - Almanya maç özeti HD görüntü kalitesi ile haberimizin detaylarında yer almaktadır.

İngiltere - Almanya maçı, 3-3'lük beraberlik ile sona erdi.

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